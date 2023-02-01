Глава Росавиации: авиакомпании РФ смогут использовать западные самолеты до 2030 года

Западные самолеты российских авиакомпаний могут "спокойно летать" до 2030 года при условии проведения работ по поддержанию их летной годности. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК.

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Нерадько отметил, что санкции, включая запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, не повлияли на безопасность полетов в России. "У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей", - сказал он.

С оценкой главы Росавиации согласны руководители крупнейшей российской авиагруппы "Аэрофлот" и единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Сергей Александровский и Константин Сухоребрик, пишет РБК.

Александр Нерадько подчеркнул, что стоит отказаться от термина "каннибализация". "Он появился с подачи тех, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена Советского Союза", - разъяснил он.