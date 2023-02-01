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1 час назад

Глава Росавиации: авиакомпании смогут использовать западные самолеты до 2030 года

ТАССиещё 4

Западные самолеты российских авиакомпаний могут "спокойно летать" до 2030 года при условии проведения работ по поддержанию их летной годности. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК.

Глава Росавиации: авиакомпании РФ смогут использовать западные самолеты до 2030 года
Фото: ТАССТАСС

Нерадько отметил, что санкции, включая запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, не повлияли на безопасность полетов в России. "У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей", - сказал он.

С оценкой главы Росавиации согласны руководители крупнейшей российской авиагруппы "Аэрофлот" и единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Сергей Александровский и Константин Сухоребрик, пишет РБК.

Александр Нерадько подчеркнул, что стоит отказаться от термина "каннибализация". "Он появился с подачи тех, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена Советского Союза", - разъяснил он.

После начала российской спецоперации на Украине Запад начал поэтапно вводить против РФ многочисленные масштабные санкции, которые затронули, в частности, российские авиакомпании.

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