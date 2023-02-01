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48 минут назад

Производители бытовой техники задумались выкупить заводы Bosch, LG и Samsung в РФ

Лера Букина

Об аренде и приобретении российских заводов Bosch, LG и Samsung задумались производители бытовой техники из России и Китая. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Производители бытовой техники хотят выкупить заводы Bosch, LG и Samsung в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Они активно обсуждают данный вопрос. Напомним, что вышеуказанные бренды приостановили работу на территории РФ.

Рассматривают покупку китайский Hisense и российские Kuppersberg и Schaub Lorenz. Первая компания владеет брендами Toshiba и Gorenje. Она продает в России холодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику. Вторая фирма продает вытяжки, холодильники, варочные панели и другую технику.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, руководство компаний обсуждает с Минпромторгом вопрос локализации производства. Вместе с тем, как уточнил он, стороны пока не достигли договоренностей.

В министерстве не стали давать комментарии по планам данных фирм, однако заявили, что одобряют локализацию высокотехнологичных производств.

Отказался от комментариев и производитель Bosch в РФ (ООО «БСХ Бытовые Приборы»). Вместе с тем, по словам его представителя, фирма находится в простое и изучает различные варианты дальнейших действий. В Samsung сообщили об отсутствии заявок со стороны компаний.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о планах российского подразделения покинувшего страну шведского Electrolux весной запустить собственный бренд бытовой техники Vard. Разработкой линейки продуктов занялись специалисты бывшего сервисного центра Electrolux.

Компании,Коммерсант,Минпромторг,
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