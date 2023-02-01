Производители бытовой техники хотят выкупить заводы Bosch, LG и Samsung в РФ

Об аренде и приобретении российских заводов Bosch, LG и Samsung задумались производители бытовой техники из России и Китая. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Они активно обсуждают данный вопрос. Напомним, что вышеуказанные бренды приостановили работу на территории РФ.

Рассматривают покупку китайский Hisense и российские Kuppersberg и Schaub Lorenz. Первая компания владеет брендами Toshiba и Gorenje. Она продает в России холодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику. Вторая фирма продает вытяжки, холодильники, варочные панели и другую технику.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, руководство компаний обсуждает с Минпромторгом вопрос локализации производства. Вместе с тем, как уточнил он, стороны пока не достигли договоренностей.

В министерстве не стали давать комментарии по планам данных фирм, однако заявили, что одобряют локализацию высокотехнологичных производств.

Отказался от комментариев и производитель Bosch в РФ (ООО «БСХ Бытовые Приборы»). Вместе с тем, по словам его представителя, фирма находится в простое и изучает различные варианты дальнейших действий. В Samsung сообщили об отсутствии заявок со стороны компаний.