Российская Positive Technologies закрыла офисы в недружественных странах

Руководство крупной российской компании Positive Technologies, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности, закрыло офисы на территории Великобритании и Чехии, сообщает РБК со ссылкой на представителя фирмы.

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Отмечается, что данный шаг был сделан в конце прошлого года. Positive Technologies приступила к развитию направлений исследований и разработок за границей более пяти лет назад.

Центр разработки в Брно (Чехия) был необходим для найма программистов для разработки продуктов, направленных на зарубежный телеком-рынок.

В настоящее время, как указали в Positive Technologies, у компании есть официальное представительство в Казахстане. Вместе с тем фирма задумалась об открытии офисов в других государствах. Информации об этом пока нет.

На зарубежный бизнес приходилось порядка 2% оборота Positive Technologies. Компания готовится к наращиванию доли зарубежного бизнеса. Ее представитель не рассказал, о какой цифре идет речь.

Согласно данным Центра стратегических разработок (ЦСР), Positive Technologies находится на второй строчке рейтинга самых крупных поставщиков средств защиты информации в России. Ее обгоняет лишь «Лаборатория Касперского».

Positive Technologies в 2021 году внесли в санкционный список США в связи с «поддержкой государственных органов».