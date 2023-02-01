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2 часа назад

Поставки «Газпрома» в Европу упали до уровня советского периода

Lenta.ruиещё 1

Экспорт «Газпрома» в Европу в январе упал до уровня советского периода из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке, пишет ТАСС со ссылкой на данные «БКС мир инвестиций».

«Причина не в том, что "Газпром" недопоставляет газ, а скорее в том, что покупатели предпочитают более низкие спотовые цены, нежели контрактные цены "Газпрома"», — пояснили эксперты.

Транзит газа через Украину рухнул на 45 процентов по сравнению с декабрем 2022 года — до 24 миллионов кубометров в день.

Два из четырех видов контрактов «Газпрома» в январе оказались невыгодны покупателям. Они имеют временной лаг от 1 до 7 месяцев, поэтому, когда цены растут, топливо российской компании пользуется высоким спросом. Но в период падения цен покупатели переходят на спотовый рынок с более привлекательной стоимостью, «ожидая неизбежной корректировки контрактных цен "Газпрома"», отмечают в БКС. Поставки должны значительно вырасти, когда контрактные цены сравняются со спотом, считают аналитики БКС.

СМИ: «Газпром» рекордно сократил транзит через Украину

Поставки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) выросли 1 февраля на 20 процентов, до 29,4 миллиона кубометров, хотя и остались на четверть ниже, чем в начале января.

Компании,Газпром,
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