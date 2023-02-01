МТС запустил сервис бесконтактной оплаты МТС Pay

Сотовый оператор МТС запустил сервис бесконтактной оплаты картами разных российских банков - "МТС Pay". Пока сервис доступен только пользователям платформы iOS, сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора.

Фото: МТС МТС

"ПАО "МТС", цифровая экосистема и ПАО "МТС-Банк" объявляют о запуске "МТС Pay" - сервиса бесконтактной оплаты покупок телефоном. Сервис позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение "МТС Pay" и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату", - отметили в пресс-службе.

Сервис представляет собой мобильное приложение "MTC Pay" и внешний NFC-модуль - Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или на самом устройстве, пояснили в пресс-службе. NFC-модуль можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть функция бесконтактной оплаты пластиковыми картами.

В компании подчеркнули, что данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде, что обеспечивает защищенность всех платежей.

Для использования сервиса необходимо установить приложение "МТС Pay" в App Store, получить Pay Tag с NFC-модулем для iPhone и добавить карты российских банков. Сервис доступен абонентам других операторов и клиентам российских банков, подчеркнули в пресс-службе.