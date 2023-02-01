МТС запустил сервис бесконтактной оплаты МТС Pay

Сотовый оператор МТС запустил сервис бесконтактной оплаты картами разных российских банков - "МТС Pay". Пока сервис доступен только пользователям платформы iOS, сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора.
"ПАО "МТС", цифровая экосистема и ПАО "МТС-Банк" объявляют о запуске "МТС Pay" - сервиса бесконтактной оплаты покупок телефоном. Сервис позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение "МТС Pay" и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату", - отметили в пресс-службе.
Сервис представляет собой мобильное приложение "MTC Pay" и внешний NFC-модуль - Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или на самом устройстве, пояснили в пресс-службе. NFC-модуль можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть функция бесконтактной оплаты пластиковыми картами.
В компании подчеркнули, что данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде, что обеспечивает защищенность всех платежей.
Для использования сервиса необходимо установить приложение "МТС Pay" в App Store, получить Pay Tag с NFC-модулем для iPhone и добавить карты российских банков. Сервис доступен абонентам других операторов и клиентам российских банков, подчеркнули в пресс-службе.
Оставить предзаказ на NFC-модуль можно с 1 февраля. Первые 50 тыс. пользователей получат его бесплатно, добавили в пресс-службе. Пользователи, которые не успеют попасть в первые 50 тыс., смогут тестировать Pay Tag бесплатно в течение одного месяца, а после оплатить его в приложении "MTC Pay", стоимость составляет 699 рублей. Первая ограниченная серия Pay Tag будет доступна в Москве в начале февраля, а с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России. Банк будет отправлять пользователям, оставившим предзаказ на сайте, SMS о готовности Pay Tag.