Intel сократит зарплату сотрудникам

Ведущий поставщик микропроцессоров американская компания Intel сокращает заработную плату менеджерам и руководителям высшего звена в рамках мер по уменьшению расходов. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

По данным источника издания, корпорация планирует сократить зарплату работников среднего звена на 5%, старших менеджеров - на 10%, руководителей - на 25%. Сокращение не затронет выдачу бонусов и акций компании. Работники технологических корпораций в США получают большую часть заработной платы в виде бонусов, уточняет газета.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. В прошлом году компания наняла более 10 тыс. новых сотрудников, несмотря на то, что ее прибыль упала на 16%.

Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs приступил к сокращению 3,2 тыс. рабочих мест, корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.