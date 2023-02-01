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2 часа назад

FT: Intel сократит зарплату сотрудникам из-за кризиса в отрасли

ТАСС

Ведущий поставщик микропроцессоров американская компания Intel сокращает заработную плату менеджерам и руководителям высшего звена в рамках мер по уменьшению расходов. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

Intel сократит зарплату сотрудникам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника издания, корпорация планирует сократить зарплату работников среднего звена на 5%, старших менеджеров - на 10%, руководителей - на 25%. Сокращение не затронет выдачу бонусов и акций компании. Работники технологических корпораций в США получают большую часть заработной платы в виде бонусов, уточняет газета.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. В прошлом году компания наняла более 10 тыс. новых сотрудников, несмотря на то, что ее прибыль упала на 16%.

Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs приступил к сокращению 3,2 тыс. рабочих мест, корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала оценки, согласно которым США в следующие 12 месяцев столкнутся с рецессией и ростом безработицы.

Компании,Intel,Microsoft,
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