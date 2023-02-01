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35 минут назад

Металлинвестбанк запустит переводы денег в Сербию с 6 февраля

Газета.Ru

Российский коммерческий Металлинвестбанк с 6 февраля 2023 года запустит возможность осуществлять переводы денег в Сербскую Республику. Информацию об этом опубликовала пресс-служба кредитной организации на своем сайте.

Металлинвестбанк запустит переводы денег в Сербию
Фото: Газета.ruГазета.ru

Перевести сербские динары можно только в один банк — Alta Banka A.D. Beograd, он также выступит банком-корреспондентом. Отправить деньги клиенты банка могут из отделения кредитной организации. Через приложение или сайт структуры перевод осуществить невозможно.

Комиссия за перевод составит 1%. Минимальная комиссия — $30, максимальная — $100. Чтобы перевести свыше 600 тыс. руб., понадобятся документы, которые подтвердят происхождение денег.

Кроме того, клиенты должны иметь счет в национальной валюте Сербии в Металлинвестбанке. Динары доступны для приобретения по внутрибанковому курсу.

Накануне управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов сообщил, что доля валют дружественных для России стран на национальном рынке выросла до 38%.

Компании,Металлинвестбанк,Московская биржа,
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