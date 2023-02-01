Металлинвестбанк запустит переводы денег в Сербию

Российский коммерческий Металлинвестбанк с 6 февраля 2023 года запустит возможность осуществлять переводы денег в Сербскую Республику. Информацию об этом опубликовала пресс-служба кредитной организации на своем сайте.

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Перевести сербские динары можно только в один банк — Alta Banka A.D. Beograd, он также выступит банком-корреспондентом. Отправить деньги клиенты банка могут из отделения кредитной организации. Через приложение или сайт структуры перевод осуществить невозможно.

Комиссия за перевод составит 1%. Минимальная комиссия — $30, максимальная — $100. Чтобы перевести свыше 600 тыс. руб., понадобятся документы, которые подтвердят происхождение денег.

Кроме того, клиенты должны иметь счет в национальной валюте Сербии в Металлинвестбанке. Динары доступны для приобретения по внутрибанковому курсу.