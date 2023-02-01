Бывшая фабрика IKEA в Ленобласти возобновит производство мебели

Бывшая фабрика IKEA, которая находится в городе Тихвин Ленинградской области, намерена продолжить выпуск мебели. Однако название бренда будет другим, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в эфире телеканала ОТР.

«Решили вопрос, есть понятный финиш этой истории. Будет новое предприятие. Также мебель, но мебель не IKEA, а другая», - подчеркнул губернатор.

Новый владелец предприятия не раскрывается.

«IKEA Индастри Тихвин» открыли в 2014 году. Еще в 2022 году на фабрике работали около тысячи человек. Однако численность уменьшилась вдвое из-за сокращений в компании.

Власти Ленобласти взялись за поиск покупателей, но пока официальных заявлений относительно решения они не делали. На предприятии организовали временную занятость для персонала.

Ранее менеджер холдинга Inter IKEA Ульф Йоханссон заявил, что шведской мебельной компании пришлось отказаться от российской и белорусской древесины на фоне международной повестки. Руководство IKEA заявило об уходе из РФ и Белоруссии после начала военных действий на Украине.