Российская «дочка» Raiffeisen Bank удвоила прибыль банка в 2022 году

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) составила 3,8 миллиарда евро — более половины прибыли компании принесла российская «дочка» Райффайзенбанк, которая заработала два миллиарда евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет RBI.

Во втором квартале года Райффайзенбанк показал лучший квартальный результат с 2011 года, тогда прибыль после уплаты налогов достигла 523 миллионов евро. В третьем квартале показатель вырос до 790 миллионов евро, в четвертом чистая прибыль российского банка начала падать и составила 637 миллионов евро, а в первом упала до 96 миллионов евро.

После введения санкций на фоне конфликта на Украине Банк России запретил кредитным организациям публиковать отчетность из опасения новых ограничений. В связи с этим оценка результатов Райффайзенбанка выводится из опубликованных данных его материнской структуры.

В конце марта прошлого года Raiffeisen Bank International сообщал о возможном выходе из капитала российского банка. При этом в мае группа разорвала отношения с рядом российских банков, за исключением Райффайзенбанка. Представитель RBI объяснил, что разрыв связан с желанием банка «проактивно контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета».