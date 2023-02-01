Польская компания Orlen готова полностью отказаться от нефти из России

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen готова полностью отказаться от поставок российской нефти в случае введения новых санкций на импорт. Об этом заявила в среду ее пресс-служба.

"Уже 90% нефти, перерабатываемой группой Orlen, поставляется из других стран, не из России. Это результат интенсивных действий по диверсификации поставок, которые предпринимались после 2015 года. Благодаря нахождению достойных доверия торговых партнеров Orlen готова полностью отказаться от российской нефти, если будут введены очередные санкции на ее импорт", - указывается в сообщении.

В январе истек действовавший ранее контракт Orlen с "Роснефтью", который предусматривал поставки до 300 тыс. тонн сырья в месяц. Продолжает действовать контракт Orlen с фирмой "Татнефть", который был заключен на 200 тыс. тонн нефти в месяц и истекает в декабре 2024 года. Поставки российской нефти Orlen осуществляет по трубопроводам. Варшава отказалась от закупок черного золота из РФ морским путем после начала специальной военной операции на Украине. Заменить российскую нефть в Польше намерены сырьем из США, регионов Персидского залива и Северного моря.