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2 часа назад

"Нафтогаз Украины" получил грант на €200 млн для закупки газа

ТАСС

Компания "Нафтогаз Украины" получила безвозвратный финансовый грант на €200 млн для дополнительных закупок газа. Об этом сообщил в среду председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Нафтогаз Украины" получил грант на €200 млн для закупки газа
Фото: ТАССТАСС

"Нафтогаз" дополнительно привлек около €200 млн грантовой помощи для прохождения этого отопительного сезона. <...> Соответствующее соглашение подписали сегодня с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в итоге упорной работы команд "Нафтогаза" и банка", - написал Чернышов в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам главы "Нафтогаза", "этот результат - показатель существенной поддержки Украины норвежским правительством, которое через ЕБРР предоставило указанное безвозвратное грантовое финансирование".

В декабре прошлого года глава "Нафтогаза" попросил помощи у иностранных партнеров для закупки 3 млрд куб. м газа стоимостью $4 млрд, которых не хватало Киеву. 18 января Чернышов сообщил, что во время Всемирного экономического форума в Давосе "Нафтогаз" договорился с Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией о финансировании закупки газа, с ЕБРР - о механизмах финансирования, а также зарезервировал у западных компаний дополнительные объемы топлива. Спустя несколько дней премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сформировала достаточные запасы газа для завершения отопительного сезона.

Компании,Денис Шмыгаль,Алексей Чернышов,Европейский банк реконструкции и развития,Нафтогаз,
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