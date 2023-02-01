"Нафтогаз Украины" получил грант на €200 млн для закупки газа

"Нафтогаз" дополнительно привлек около €200 млн грантовой помощи для прохождения этого отопительного сезона. <...> Соответствующее соглашение подписали сегодня с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в итоге упорной работы команд "Нафтогаза" и банка", - написал Чернышов в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В декабре прошлого года глава "Нафтогаза" попросил помощи у иностранных партнеров для закупки 3 млрд куб. м газа стоимостью $4 млрд, которых не хватало Киеву. 18 января Чернышов сообщил, что во время Всемирного экономического форума в Давосе "Нафтогаз" договорился с Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией о финансировании закупки газа, с ЕБРР - о механизмах финансирования, а также зарезервировал у западных компаний дополнительные объемы топлива. Спустя несколько дней премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сформировала достаточные запасы газа для завершения отопительного сезона.