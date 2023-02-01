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26 минут назад

РБК: правительство разрешило продажу «ВымпелКома» менеджменту

Илья Родин

Правительственная комиссия согласовала продажу телекоммуникационной компании «ВымпелКом» (оказывающей услуги под брендом «Билайн») топ-менеджменту. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

РБК: правительство разрешило продажу «ВымпелКома» менеджменту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник портала рассказал, что сделка уже согласована. Он отметил, что в процессе обсуждения условий продажи были учтены замечания соответствующих организаций. В частности, всем держателям бондов планируется предоставить равные условия.

По данным РБК, в ноябре 2022 года VEON сообщил о продаже российского подразделения топ-менеджерам. Свой бизнес нидерландский холдинг оценил в 370 млрд руб.

Уточняется, что значительную часть этой суммы компания не получит. Ей достанется только 130 млрд руб., остальное будет списано в счет долга.

По предварительным данным, сделка должна быть завершена в мае 2023 года.

Компании,VEON Ltd.,Вымпелком,
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