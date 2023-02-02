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1 час назад

Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку

Лера Букина

Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой предоставить ответ о готовности к организации рейсов в несколько стран Африки и Непал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах.

Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За санкциями Запада последовало ограничение маршрутной сети российских авиакомпаний.

Газета «Коммерсант» в четверг проинформировала об отправке Росавиацией телеграмм авиакомпаниям с вопросами о том, заинтересованы ли они прямыми рейсами в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал.

Близкий к Минтрансу источник отметил, что предложение изучалось в ходе совещания с авиакомпаниями.

Ранее издание сообщало, что в Росавиации ведут переговоры по поводу снятия всех ограничений для «Белавиа» при полетах на территорию России. В Минтрансе и Росавиации пока не комментировали данный вопрос. Газета обратилась в несколько авиакомпаний, однако ответ поступил только от Smartavia. Там подчеркнули, что необходимость в дополнительных провозных емкостях на внутренних воздушных линиях РФ отсутствует.

Компании,Минтранс РФ,Росавиация,
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