Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку

Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой предоставить ответ о готовности к организации рейсов в несколько стран Африки и Непал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах.
За санкциями Запада последовало ограничение маршрутной сети российских авиакомпаний.
Газета «Коммерсант» в четверг проинформировала об отправке Росавиацией телеграмм авиакомпаниям с вопросами о том, заинтересованы ли они прямыми рейсами в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал.
Близкий к Минтрансу источник отметил, что предложение изучалось в ходе совещания с авиакомпаниями.
Ранее издание сообщало, что в Росавиации ведут переговоры по поводу снятия всех ограничений для «Белавиа» при полетах на территорию России. В Минтрансе и Росавиации пока не комментировали данный вопрос. Газета обратилась в несколько авиакомпаний, однако ответ поступил только от Smartavia. Там подчеркнули, что необходимость в дополнительных провозных емкостях на внутренних воздушных линиях РФ отсутствует.