Росавиация запросила авиакомпании о готовности летать в Африку

Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой предоставить ответ о готовности к организации рейсов в несколько стран Африки и Непал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах.

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За санкциями Запада последовало ограничение маршрутной сети российских авиакомпаний.

Газета «Коммерсант» в четверг проинформировала об отправке Росавиацией телеграмм авиакомпаниям с вопросами о том, заинтересованы ли они прямыми рейсами в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, на Маврикий, в Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также в Непал.

Близкий к Минтрансу источник отметил, что предложение изучалось в ходе совещания с авиакомпаниями.