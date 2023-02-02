Конституционный суд защитил права предпринимателя в деле времен пандемии

Конституционный суд России (КС РФ) своим постановлением защитил права предпринимательницы из Ярославля в отношении права на получение субсидий на проведение мероприятий по профилактике коронавируса за 2020 год. Соответствующее постановление КС РФ, позволяющее предпринимательнице пересмотреть итоги своего дела, было опубликовано на сайте суда в четверг.

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"Судебные акты, вынесенные в отношении гражданки Налевой Н. Н. на основании пункта 2 статьи 138 Налогового кодекса РФ в истолковании, расходящемся с его конституционноправовым смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. Настоящее постановление окончательно, не подлежит обжалованию", - говорится в решении КС РФ.

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Поводом для проверки конституционности отдельных положений налогового законодательства РФ стала жалоба предпринимательницы из Ярославля Надежды Налевой. Будучи учредителем ИП, в 2020 году она обратилась в ФНС с заявлением о предоставлении субсидии по постановлению правительства РФ 2 июля 2020 года № 976 о предоставлении субсидий малому и среднему бизнесу на мероприятия по профилактике COVID-19.

Межрайонная инспекция ФНС отказала Налевой в предоставлении субсидии. Несогласная с этим решением, предпринимательница обжаловала решение в Управлении ФНС по Ярославской области, которое также отказало ей в удовлетворении жалобы. С этим отказом Налева обратилась в суд.

Однако, судебные инстанции решили, что Налева пропустила сроки на подачу заявления. По мнению судов, трехмесячный срок на подачу иска по ст. 198 АПК РФ в налоговых делах должен отсчитываться с момента первой налоговой инстанции, а не вышестоящего органа ФНС. Суды отметили, что в соответствии с законодательством в делах о налогах и сборах в отношении субсидии обязательный досудебный порядок разрешения споров не применятся. Несогласная с этим решением, Налева обратилась с жалобой в КС РФ.

Решение КС РФ

В своем решении КС РФ признал обжалованные статьи Налогового кодекса РФ соответствующими Конституции, но при толковании, позволяющем обжаловать действия налоговых органов в вышестоящих инстанциях ФНС, а уже потом переходить в суд.

По мнению КС РФ, обязательный досудебный порядок обжалования решений налоговых органов действительно не распространяется на случаи, не связанные с применением законодательства о налогах и сборах.

Однако, это не препятствует их обжалованию в общем порядке по закону о порядке рассмотрения обращений граждан. Соответственно, в случае первоначального законного обжалования актов налоговых органов заинтересованные лица имеют право оспорить такие акты в арбитражном суде, отсчитывая сроки от решения последней инстанции ФНС.