Австрийская OMV списала активы в России на €2,5 млрд

В апреле 2022 года компания сообщала, что в I квартале 2022 году списала активов почти на €2 млрд из-за потери доходов по проекту "Северный поток - 2" и операций, связанных с РФ.

Ранее OMV заявляла, что не будет заниматься инвестициями в российские проекты, намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%), а также о том, что пересмотрит свое участие в проекте газопровода "Северный поток - 2". Также OMV расторгла соглашение с "Газпромом" от 3 октября 2018 года, в соответствии с которым OMV должна была получить 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.