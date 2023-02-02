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39 минут назад

Российский бизнес призвал упростить трудоустройство мигрантов

Лера Букина

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов счел целесообразным смягчить миграционное законодательство. Он обратился с соответствующим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает «Коммерсант».

Российский бизнес призвал упростить трудоустройство мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Титов выступает за продление сроков действия трудового патента с года до трех лет и введение механизма реабилитации иностранных работников, которые не могут въезжать на территорию страны.

Он обратил внимание на то, что иностранным работникам каждый год приходится тратить до 30 дней на оформление нового патента. Так, по словам Титова, они «выпадают на это время из экономического оборота».

Он указал на убытки предпринимателей от простая. Кроме того, как уточнил Титов, бюджет недополучает НДФЛ в связи с тем, что работодатели во время оформления нового патента не платят налоги за иностранных работников.

Он также сообщил о необходимости позволить

работодателям подавать в органы внутренних дел ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам, которым запретили въезд из-за малозначительных нарушений.

Ранее сообщалось о подготовке Министерством внутренних дел законопроекта, направленного на исключение возможности для иностранцев через фиктивные браки легализовать свой статус в России. Уточнялось, что в настоящее время по данному законопроекту проводится процедура межведомственного согласования.

Компании,Татьяна Голикова,Борис Титов,Коммерсант,
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