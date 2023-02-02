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25 минут назад

Компания богатейшего человека в Азии обесценилась на 100 миллиардов долларов

Lenta.ru

Обесценивание акций компаний Adani Group, которая принадлежит одному из богатейших людей в Азии Гуатаму Адани, превысило 100 миллиардов долларов за неделю, сообщает Reuters.

Компания богатейшего человека в Азии обесценилась на $100 млрд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 2 февраля стоимость акций Adani Enterprises сократилась на 23 процента на момент написания материала, ценные бумаги торговались на самом низким уровне с марта 2022 года. За неделю они потеряли почти половину стоимости. Акции Adani Total Gas и Adani Transmission подешевели на 10 процентов.

Акции Adani Group начали падать после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research 24 января отчета с критикой положения дел в холдинге. Аналитики нашли признаки сомнительных практик и финансовых махинаций в деятельности компаний Адани. 2 февраля падение ускорилось из-за решения правления Adani Enterprises отменить запланированную продажу собственных акций на сумму 2,5 миллиарда долларов на открытом рынке.

На этом фоне Адани потерял статус богатейшего человека в Азии, опустившись в рейтинге самых богатых людей мира Forbes с 3-го на 16 место. Состояние бизнесмена сократилось почти на 50 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

До недавнего обвала акции Adani Enterprises неуклонно росли в течение пяти лет, и за этот период прибавили в цене даже больше, чем бумаги американского автогиганта Tesla. Такие результаты привели к тому, что в апреле 2022 года состояние Адани превысило 100 миллиардов долларов, и до обрушения стоимости его группы компаний на этой неделе оно достигало 113 миллиардов долларов.

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