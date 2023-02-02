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1 час назад

Назван самый популярный люксовый бренд в 2022 году

Лера Букина

Итальянский дом моды Prada занял первую строчку в рейтинге наиболее востребованных люксовых брендов в четвертом квартале прошлого года, сообщает Lyst.

Назван самый популярный люксовый бренд в 2022 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данная компания занимается анализом индустрии моды. В ходе исследования во внимание она брала потребительское поведение не только на собственной платформе, но и на других площадках. Также аналитики учитывали число просмотров товаров и продаж, статистику упоминаний в социальных сетях, активность и вовлеченность во всех странах.

Prada осенью запустил новую ювелирную линию Eternal Gold. Все украшения сделали из сертифицированного переработанного золота. На второй строчке расположился итальянский бренд Gucci, на третьей – Moncler.

В десятке популярных брендов оказались марки Miu Miu, Valentino, Bottega Veneta, Loewe, Dior, Dolce & Gabbana и Saint Laurent.

В январе сообщалось, что дочь президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно – Дельфин – назначена руководителем Christian Dior Couture.

В прошлом году «Яндекс.Маркет» совместно с рисейл-платформой TheCultt запустил продажу подержанных люксовых сумок. На маркетплейсе разместили побывавшие в использовании сумки от Dior, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Saint Laurent и других.

Компании,Бернар Арно,Louis Vuitton,
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