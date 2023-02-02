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1 час назад

Иностранная нефтегазовая компания списала активы в России на миллиарды евро

Lenta.ru

В 2022 году австрийская нефтегазовая компания OMV списала 2,5 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов) российских активов, заявил глава компании Альфред Штерн. Его слова передает ТАСС.

Иностранная нефтегазовая компания списала активы в России на миллиарды евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной принятия такого решения стал конфликт на Украине, отметил Штерн. Активы, связанные с Россией, списываются с баланса как неспособные в будущем генерировать доход.

После начала военных действий на Украине OMV заявила об отказе от новых инвестиций в российские проекты. В апреле прошлого года иностранная компания сообщила о списании активов в первом квартале в размере почти двух миллиардов евро (2,18 миллиарда долларов) в том числе из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2».

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Также вложившие деньги в проект немецкая Uniper и Wintershall Dea списали около 2,7 миллиарда долларов и примерно 1,5 миллиарда соответственно. После выхода из активов в России также потеряли 4,6 миллиарда долларов до налогообложения американская ExxonMobil и 7,6 миллиарда долларов — французская TotalEnergies.

Компании,Exxon Mobil,Газпром,
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