Иностранная нефтегазовая компания списала активы в России на миллиарды евро

В 2022 году австрийская нефтегазовая компания OMV списала 2,5 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов) российских активов, заявил глава компании Альфред Штерн. Его слова передает ТАСС.

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Причиной принятия такого решения стал конфликт на Украине, отметил Штерн. Активы, связанные с Россией, списываются с баланса как неспособные в будущем генерировать доход.

После начала военных действий на Украине OMV заявила об отказе от новых инвестиций в российские проекты. В апреле прошлого года иностранная компания сообщила о списании активов в первом квартале в размере почти двух миллиардов евро (2,18 миллиарда долларов) в том числе из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2».