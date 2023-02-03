"Яндекс" запускает офис в Стамбуле

"Яндекс" с 1 марта запускает хаб в Турции, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, хаб, включающий коворкинг и офис, расположен в Стамбуле.

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"Да, расширяем количество хабов. Новый хаб открывается в Турции", - сказал собеседник агентства.

Оформление в новый офис займет до трех месяцев, добавил он.

ТАСС направил запрос в "Яндекс" с просьбой подтвердить эту информацию.