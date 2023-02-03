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44 минуты назад

Источник: "Яндекс" с марта запускает офис в Стамбуле

ТАССиещё 1

"Яндекс" с 1 марта запускает хаб в Турции, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, хаб, включающий коворкинг и офис, расположен в Стамбуле.

"Яндекс" запускает офис в Стамбуле
Фото: ТАССТАСС

"Да, расширяем количество хабов. Новый хаб открывается в Турции", - сказал собеседник агентства.

Оформление в новый офис займет до трех месяцев, добавил он.

ТАСС направил запрос в "Яндекс" с просьбой подтвердить эту информацию.

Согласно информации на сайте компании, офисы "Яндекса" расположены в 20 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, в столице Белоруссии - Минске, Алма-Ате (Казахстан), Люцерне (Швейцария), Амстердаме (Нидерланды), Шанхае (Китай), Ньюберипорте (США), а также в Израиле и Чехии.

Компании,Яндекс,
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