Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
40 минут назад

Apple отчиталась о падении чистой прибыли на 13,4% по итогам квартала

Sostav.ru

Apple Inc. выпустила финансовый отчёт по итогам первого квартала 2023 финансового года (в США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября, первый квартал завершается 31 декабря). Компания сообщила о падении чистой прибыли на 13,4% и выручки — на 5,5%.

Apple отчиталась о падении чистой прибыли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чистая прибыль по итогам квартала составила $29,998 млрд, или $1,88 на акцию, что значительно меньше, чем $34,63 млрд, или $2,1 на акцию за тот же период прошлого года. Выручка корпорации уменьшилась с $123,95 млрд за первый квартал прошлого года до $117,15 млрд в этом году.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали, что прибыль компании составит $1,94 на акцию при выручке в $121,4 млрд.

Доходы от продаж iPhone уменьшились до $65,76 млрд (в прошлом году они составляли $71,63 млрд, аналитики прогнозировали $67,8 млрд), а от компьютеров Mac — упали до $7,74 млрд (против $10,85 млрд в прошлом году и также значительно ниже прогноза аналитиков — $9,4 млрд).

Продажи носимых устройств, аксессуаров и девайсов для дома принесли Apple только $13,48 млрд (против $14,7 млрд в прошлом году, прогноз — $15,3 млрд). В первом квартале из всех устройств только продажи iPad принесли больше выручки: $9,4 млрд при $7,25 млрд в прошлом году. Этот сегмент принёс куда больше дохода, чем прогнозировали эксперты — их ожидания составили $7,8 млрд.

Выручка App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud также выросла — до $20,77 млрд с $19,52 млрд в прошлом году.

После публикации отчётности котировки Apple на дополнительных торгах упали почти на 4%. Капитализация компании просела на 13% за последние 12 месяцев, составив $2,3 трлн.

Ранее Amazon вернул первое место самого дорого бренда в мире в рейтинге Brand Finance Global 500 2023. Последние два года лидером была Apple, однако в 2023-м опустилась на второе место.

Компании,Amazon,Apple,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители