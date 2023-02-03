Apple отчиталась о падении чистой прибыли

Apple Inc. выпустила финансовый отчёт по итогам первого квартала 2023 финансового года (в США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября, первый квартал завершается 31 декабря). Компания сообщила о падении чистой прибыли на 13,4% и выручки — на 5,5%.

Чистая прибыль по итогам квартала составила $29,998 млрд, или $1,88 на акцию, что значительно меньше, чем $34,63 млрд, или $2,1 на акцию за тот же период прошлого года. Выручка корпорации уменьшилась с $123,95 млрд за первый квартал прошлого года до $117,15 млрд в этом году.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали, что прибыль компании составит $1,94 на акцию при выручке в $121,4 млрд.

Доходы от продаж iPhone уменьшились до $65,76 млрд (в прошлом году они составляли $71,63 млрд, аналитики прогнозировали $67,8 млрд), а от компьютеров Mac — упали до $7,74 млрд (против $10,85 млрд в прошлом году и также значительно ниже прогноза аналитиков — $9,4 млрд).

Продажи носимых устройств, аксессуаров и девайсов для дома принесли Apple только $13,48 млрд (против $14,7 млрд в прошлом году, прогноз — $15,3 млрд). В первом квартале из всех устройств только продажи iPad принесли больше выручки: $9,4 млрд при $7,25 млрд в прошлом году. Этот сегмент принёс куда больше дохода, чем прогнозировали эксперты — их ожидания составили $7,8 млрд.

Выручка App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud также выросла — до $20,77 млрд с $19,52 млрд в прошлом году.

После публикации отчётности котировки Apple на дополнительных торгах упали почти на 4%. Капитализация компании просела на 13% за последние 12 месяцев, составив $2,3 трлн.