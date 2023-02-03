Wildberries запретит продажу вейпов

На площадке Wildberries с 7 февраля запретят продавать безникотиновые вейпы, жидкости и курительные смеси. Об этом сообщает ТАСС.

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В интернет-магазине заявили, что некоторые продавцы могли выдавать никотинсодержащую продукцию за безникотиновую. Продажа никотиновых изделий запрещена правилами Wildberries.

В компании подчеркнули, что продавцы получили уведомление о запрете на продажу всех вейпов 31 января.

Ранее СМИ рассказали о встрече глав комитетов Госдумы, посвященной охране здоровья и теме запрета вейпов.