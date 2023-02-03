В Минцифры назвали плюсы объединения «Ростелекома» и «Мегафона»

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев плюсы потенциального объединения «Ростелекома» и «Мегафона». По его мнению, это могло бы благоприятно сказаться на сетях двух операторов и их территориальном покрытии, в том числе, поможет закрыть небольшие населенные пункты. При этом чиновник подчеркнул, что важно обеспечение конкуренции на рынке. Его слова цитирует «Интерфакс».

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В кулуарах международного цифрового форума «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности» Шадаев отметил, что не готов обсуждать конфигурацию сделки. Однако, по его словам, потенциально эта сделка, как и любое подобное объединение крупных операторов, имеет риски снижения конкуренции, но на развитии сетей связи скажется позитивно.