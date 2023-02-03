Сбер установил первые стационарные банкоматы в Симферополе

"Сегодня в Симферополе установлены первые стационарные банкоматы Сбера на партнерских площадках - в супермаркете местной сети ПУД (ул. Гагарина, 3), в ТРК "Центрум" (ул. Севастопольская, 62), в ТЦ "Гагаринский" (Набережная, 75, литер 3), а также в магазине "Яблоко" (ул. Кечкеметская, 1), - сказали в пресс-службе.

"До конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах сети ПУД в Симферополе, Севастополе и Ялте заработают банкоматы Сбербанка", - добавили в пресс-службе.

В середине января 2023 года Сбербанк сообщил, что сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Тогда в банке подчеркивали, что уже первые банкоматы уже установлены, а в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Позднее в банке заявляли, что первые мобильные офисы кредитной организации появились в Ялте, Симферополе и Севастополе, а в селе Оползневое были установлены обычные банкоматы.