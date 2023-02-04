Порт Мариуполя может начать отправку грузов летом 2023 года

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) рассчитывают начать отправку грузов из порта Мариуполя летом 2023 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
"Порт исторически здесь в Мариуполе был экспортным с учетом того, что здесь идет добыча угля, собирается подсолнечник, зерно, работает металлургическая промышленность. Сегодня порт работает на въезд: мы грузы в основном завозим, завозим строительные материалы. Тенденция двух-трех ближайших лет будет такая. Но очень надеюсь, что уже летом мы из нашего порта повезем и зерно, и уголь, и, возможно, гранит в другие территории РФ", - сказал он.
Ранее министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков в беседе с ТАСС сообщал, что мариупольский порт планируют использовать для экспорта угля, добытого в ДНР. По его словам, в порту Мариуполя налаживается судоходство, он готов работать на прием грузов и пассажирских судов с людьми. Порт начал функционировать осенью 2022 года.