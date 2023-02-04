Порт Мариуполя может начать отправку грузов летом 2023 года

"Порт исторически здесь в Мариуполе был экспортным с учетом того, что здесь идет добыча угля, собирается подсолнечник, зерно, работает металлургическая промышленность. Сегодня порт работает на въезд: мы грузы в основном завозим, завозим строительные материалы. Тенденция двух-трех ближайших лет будет такая. Но очень надеюсь, что уже летом мы из нашего порта повезем и зерно, и уголь, и, возможно, гранит в другие территории РФ", - сказал он.