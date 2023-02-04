Илона Маска признали невиновным по иску инвесторов Tesla

Жюри присяжных в суде штата Калифорния признало Илона Маска невиновным по иску акционеров компании Tesla, сообщает CNN. Предметом разбирательства была запись Маска в Twitter от августа 2018 года, в которой он заявил, что рассматривает возможность выкупа Tesla из расчета $420 за акцию.

По мнению истцов, публикация Маска о сделке, которая в итоге не состоялась, сначала заставила акции компании резко подорожать, а потом упасть, что привело к потере ими миллиардов долларов.

Истцы собирались отсудить у Маска компенсацию за финансовый ущерб, который, как они понесли из-за записи предпринимателя. Однако присяжные решили, что бизнесмен не имеет отношения к скачкам цен на бирже.

12 ноября американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в Twitter после приобретения платформы Маском. Причиной такой рекомендации в компании назвали угрозу для безопасности брендов клиентов.