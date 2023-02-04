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2 часа назад

Forbes узнал о планах «Яндекса» выкупить долю Uber в России

Говорит Москваиещё 2

Компания хочет приобрести 29% акций в предприятии MLU B.V., которое управляет агрегаторами «Яндекс.Такси» и Yango, а также брендом Uber в России и СНГ. После одобрения сделки «Яндекс» станет стопроцентным владельцем MLU B.V., зарегистрированной в Нидерландах.

Forbes узнал о планах «Яндекса» выкупить долю Uber в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе 2021 г. пресс-служба «Яндекса» сообщала, что российская компания выкупила доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и своём беспилотном подразделении за 1 млрд долларов.

По условиям сделки, «Яндекс» получил право преимущественного выкупа оставшейся 29%-ной доли Uber.

Компании,Яндекс,
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