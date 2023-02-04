Forbes узнал о планах «Яндекса» выкупить долю Uber в России

Компания хочет приобрести 29% акций в предприятии MLU B.V., которое управляет агрегаторами «Яндекс.Такси» и Yango, а также брендом Uber в России и СНГ. После одобрения сделки «Яндекс» станет стопроцентным владельцем MLU B.V., зарегистрированной в Нидерландах.