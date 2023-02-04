Forbes узнал о планах «Яндекса» выкупить долю Uber в России

Компания хочет приобрести 29% акций в предприятии MLU B.V., которое управляет агрегаторами «Яндекс.Такси» и Yango, а также брендом Uber в России и СНГ. После одобрения сделки «Яндекс» станет стопроцентным владельцем MLU B.V., зарегистрированной в Нидерландах.
В августе 2021 г. пресс-служба «Яндекса» сообщала, что российская компания выкупила доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и своём беспилотном подразделении за 1 млрд долларов.
По условиям сделки, «Яндекс» получил право преимущественного выкупа оставшейся 29%-ной доли Uber.