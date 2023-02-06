«Ситибанк» введет комиссию для части клиентов за остатки на счетах

«Ситибанк» с 20 февраля 2023 года введет комиссию на хранение остатков на счетах того, у кого договор банковского обслуживания будет расторгнут. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

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«Изменение в Тарифах для пакетов банковских услуг Citibank, CitiOne и Citigold. Вводится компенсация стоимости обслуживания счета после расторжения Договора банковского обслуживания — 500 руб. в месяц», — отметили в публикации.

В пресс-службе добавили, что если остаток по счету будет меньше размера комиссии, то она будет взиматься в размере остатка.

В конце октября «Ситибанк» предупредил клиентов о том, что после 12 декабря некоторые валюты на их счетах будут принудительно конвертированы. Как говорится в сообщении, банк прекратит обслуживание текущих счетов в канадских долларах, датских кронах, гонконгских долларах, норвежских кронах, шведских кронах, сингапурских долларах и новозеландских долларах.