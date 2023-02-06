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10 минут назад

"Ситибанк" решил ввести комиссию за хранение остатков на счетах с 20 февраля

Газета.Ru

«Ситибанк» с 20 февраля 2023 года введет комиссию на хранение остатков на счетах того, у кого договор банковского обслуживания будет расторгнут. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

«Ситибанк» введет комиссию для части клиентов за остатки на счетах
Фото: ТАССТАСС

«Изменение в Тарифах для пакетов банковских услуг Citibank, CitiOne и Citigold. Вводится компенсация стоимости обслуживания счета после расторжения Договора банковского обслуживания — 500 руб. в месяц», — отметили в публикации.

В пресс-службе добавили, что если остаток по счету будет меньше размера комиссии, то она будет взиматься в размере остатка.

В конце октября «Ситибанк» предупредил клиентов о том, что после 12 декабря некоторые валюты на их счетах будут принудительно конвертированы. Как говорится в сообщении, банк прекратит обслуживание текущих счетов в канадских долларах, датских кронах, гонконгских долларах, норвежских кронах, шведских кронах, сингапурских долларах и новозеландских долларах.

До этого «Ситибанк» предупредил о сворачивании работ с корпоративными клиентами и призвал их закрыть свои счета. Головная организация — американский Citi — сделал заявление в отношении предоставления услуг и сервисов для корпоративных клиентов в РФ. Речь идет о прекращении предоставления практически всех услуг в России для корпоративных клиентов к концу первого квартала 2023 года.

Компании,Личный счет,Ситибанк,
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