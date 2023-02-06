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1 час назад

Путин разрешил российской компании купить банк Mercedes Benz в России

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает российскому дилеру «Автодом» купить дочерний банк Mercedes-Benz — «Мерседес-Бенц Банк Рус». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин разрешил российской компании купить банк Mercedes Benz в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Mercedes заявил об уходе с российского рынка 26 октября. Компания решила продать «Автодому» доли в местных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье и банк. Для завершение сделки требовалось разрешение президента.

«Мерседес-Бенц Банк Рус» работает в России с 2007 года, кредитует физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку автомобилей в официальных дилерских центрах «Мерседес-Бенц».

ГК «Автодом» специализируется на продаже и обслуживании премиальных и люксовых автомобилей. После обнародования сделки компания сообщила, что планирует сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания Mercedes в России.

Узнав о планируемой сделке, Минпромторг пообещал «Автодому» подобрать технологического партнера для налаживания выпуска автомобилей на заводе в подмосковном Есипово. Вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров ожидает, что «Автодом» будет привлекать индустриальных партнеров, поскольку сама компания не является производителем, но «умеет продавать и обслуживать».

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