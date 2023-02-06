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1 час назад

В России объем выручки интернет-торговли в январе снизился на 13,7%

ТАСС

Объем выручки интернет-торговли в России в январе составил 882,4 млрд рублей, что на 13,7% меньше показателя декабря 2022 года, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

В России снизился объем выручки интернет-торговли
Фото: ТАССТАСС

Объем выручки в сегменте интернет-торговли в России в январе уменьшился на 140,6 млрд рублей или на 13,7%, до 882,4 млрд рублей по сравнению с декабрем 2022 года. Число чеков сократилось на 63,9 млн штук или на 5,6%, до 1,1 млрд единиц. Средний чек, по данным ФНС, составил 893 рубля.

В декабре объем выручки в онлайн-торговле вырос до 1 трлн рублей. Средний чек составлял 955 рублей.

ФНС агрегирует данные всех контрольно-кассовых терминалов.

Компании,ФНС России,
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