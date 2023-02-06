Путин дал важные распоряжения российским компаниям

Президент России Владимир Путин дал несколько распоряжений российским компаниям. «Рамблер» собрал главные новости по этой теме.
Глава государства позволил «Сибуру» выкупить 50-процентную долю бельгийской группы Solvay в совместном предприятии «Русвинил» в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Solvay владеет долей в «Русвиниле» через компанию Solvin Holding Nederland B.V.
Согласно распоряжению Путина, АО «Автодом» сможет купить 100% долей «Мерседес-Бенц Банк Рус» у Mercedes-Benz Group AG.
Сделка не требует получения других разрешений, согласий и документов.
О том, что Mercedes уходит из России, стало известно осенью прошлого года. Сообщалось о планах компании продать «Автодому» доли в своих местных дочерних компаниях.
Также в октябре президентом РФ был утвержден
список кредитных организаций, выйти из капитала которых «недружественные» нерезиденты могут только по спецразрешению. В общей сложности насчитывается 45 позиций.
«Газпром» приобретет 328 обыкновенных акций «Востокгазпрома», которые принадлежат Gazprom (U.K.) Limited. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин.
«Востокгазпром» является дочерним предприятием «Газпрома». Деятельность компании направлена разведку и добычу природного газа, жидких углеводородов (газового конденсата и нефти). Она существует с 1999 года.