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46 минут назад

Путин дал важные распоряжения российским компаниям

Лера Букина

Президент России Владимир Путин дал несколько распоряжений российским компаниям. «Рамблер» собрал главные новости по этой теме.

Путин дал важные распоряжения российским компаниям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сибур» выкупит долю в «Русвиниле»

Глава государства позволил «Сибуру» выкупить 50-процентную долю бельгийской группы Solvay в совместном предприятии «Русвинил» в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Solvay владеет долей в «Русвиниле» через компанию Solvin Holding Nederland B.V.

«Автодомом» приобретет «Мерседес-Бенц Банк Рус»

Согласно распоряжению Путина, АО «Автодом» сможет купить 100% долей «Мерседес-Бенц Банк Рус» у Mercedes-Benz Group AG.

Сделка не требует получения других разрешений, согласий и документов.

О том, что Mercedes уходит из России, стало известно осенью прошлого года. Сообщалось о планах компании продать «Автодому» доли в своих местных дочерних компаниях.

Также в октябре президентом РФ был утвержден

список кредитных организаций, выйти из капитала которых «недружественные» нерезиденты могут только по спецразрешению. В общей сложности насчитывается 45 позиций.

«Газпромом» купит акции «Востокгазпрома»

«Газпром» приобретет 328 обыкновенных акций «Востокгазпрома», которые принадлежат Gazprom (U.K.) Limited. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин.

«Востокгазпром» является дочерним предприятием «Газпрома». Деятельность компании направлена разведку и добычу природного газа, жидких углеводородов (газового конденсата и нефти). Она существует с 1999 года.

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