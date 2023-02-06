Крупнейший золотодобытчик купит своего конкурента за рекордные $17 млрд

Золотодобывающая компания Newmont (США), одна из крупнейших на планете, планирует сделку по покупке 100% акций своего конкурента Newcrest (Австралия). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что американцы предложили за австралийскую компанию на 21% больше, чем стоили ее акции к моменту закрытия торгов на биржах в пятницу, 3 февраля.

По данным газеты, это вызвало резкое повышение цены акций. На торгах в понедельник, 6 февраля, их стоимость возросла на 9,3%. На фоне этого акции Newmont упали на 5% в пятницу, и на 6% - в понедельник.

Уточняется, что если сделка все же будет заключена, то компании из США будет принадлежать 70% всей объединенной корпорации, Newcrest - 30%. Кроме того, сделка приведет к тому, что 80% австралийских золотых приисков будет в руках одной корпорации.