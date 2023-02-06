Киев национализировал активы россиян на 54 миллиона долларов

Киев национализировал активы российских бизнесменов на два миллиарда гривен (свыше 54 миллионов долларов). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

«По материалам службы безопасности высший антикоррупционный суд (ВАС) удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, которые принадлежали (...) Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову », — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб «ВСМПО Титан» и компании по торговле металлами «Тай-Минералс». По информации СБУ, стоимость переданного Украине имущества составляет не менее двух миллиардов гривен.