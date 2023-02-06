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1 час назад

Киев национализировал активы россиян на 54 миллиона долларов

Lenta.ru

Киев национализировал активы российских бизнесменов на два миллиарда гривен (свыше 54 миллионов долларов). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

Киев национализировал активы россиян на 54 миллиона долларов
Фото: ТАССТАСС

«По материалам службы безопасности высший антикоррупционный суд (ВАС) удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, которые принадлежали (...) Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате, оптовом производителе труб «ВСМПО Титан» и компании по торговле металлами «Тай-Минералс». По информации СБУ, стоимость переданного Украине имущества составляет не менее двух миллиардов гривен.

Компании,Михаил Шелков,Сергей Чемезов,СБУ,
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