«Газпром нефти» разрешили создать охранную организацию

Уточняется, что охранная организация может использоваться для защиты объектов компании.

«В соответствии с частью 1 статьи 9.2 федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" предоставить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право на учреждение частной охранной организации», – говорится в распоряжении.

Как следует из документа, учредителями охранной компании выступит сама «Газпром нефть» с долей в 70%, а также частная охранная организация «Стаф-Центр» с долей в 30%.