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17 минут назад

«Газпром нефти» разрешили создать охранную организацию

Елена Прошина

Согласно распоряжению кабмина, Правительство России разрешило энергетической компании «Газпром нефть» открыть частную охранную организацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Газпром нефти» разрешили создать охранную организацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что охранная организация может использоваться для защиты объектов компании.

«В соответствии с частью 1 статьи 9.2 федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" предоставить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право на учреждение частной охранной организации», – говорится в распоряжении.

Как следует из документа, учредителями охранной компании выступит сама «Газпром нефть» с долей в 70%, а также частная охранная организация «Стаф-Центр» с долей в 30%.

Ранее «Газпром нефть» заняла верхнюю строчку рейтинга лучших работодателей нефтяной отрасли для студентов и молодёжи, согласно исследованию FutureToday.

Компании,Газпромнефть,Правительство РФ,
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