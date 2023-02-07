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1 час назад

Wildberries заставят отменить плату за возврат товаров

Елена Прошина

Известный отечественный интернет-магазин Wildberries намерен заставить отменить плату за возврат качественных изделий, не подошедших покупателю по личным причинам, сообщают «Известия» со ссылкой на просьбу компании «Общественная потребительская инициатива» в адрес Роспотребнадзора.

Wildberries заставят отменить плату за возврат товаров
Фото: ТАССТАСС

Организация намерена заставить Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. Речь идет, например, о такой ситуации, когда покупателю доставили не подходящую по размеру продукцию, и он решил ее не покупать.

Сегодня маркетплейс взимает плату в размере от 75 до 100 рублей за возврат товаров, которые по какой-либо причине не подошли человеку. В «Общественной потребительской инициативе» уверены, что интернет-магазин может брать деньги за доставку товара на дом, но в пунктах выдачи заказов возврат должен осуществляться бесплатно.

С аналогичной ситуацией в Wildberries столкнулись в Белоруссии, где власти запретили похожую практику.

В конце января текущего года маркетплейс стал брать с покупателей средства за возврат товара с дефектами. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что это незаконно.

Компании,Роспотребнадзор,
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