Boeing может провести массовые сокращения

Американская корпорация Boeing намерена в 2023 году сократить штат своих сотрудников на 2 тысячи человек. Об этом пишет газета The Seattle Times со ссылкой на старшего директора по коммуникациям компании Майка Фридмана.
По его словам, под сокращение попадут сотрудники финансового департамента и отдела кадров. Часть функций уволенных работников Boeing планирует передать на аутсорсинг индийской компании Tata Consulting Services.
Майк Фридман объяснил сокращения «оптимизацией рабочих процессов внутри компании». Он отметил, что данные департаменты в Boeing со временем «стали довольном крупными», из-за чего «внутренняя работа этих структур обросла бюрократией и стала неэффективной».