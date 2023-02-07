Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
52 минуты назад

СМИ: Boeing планирует сократить около 2 тысяч сотрудников

BFM.RUиещё 1

Американская корпорация Boeing намерена в 2023 году сократить штат своих сотрудников на 2 тысячи человек. Об этом пишет газета The Seattle Times со ссылкой на старшего директора по коммуникациям компании Майка Фридмана.

Boeing может провести массовые сокращения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, под сокращение попадут сотрудники финансового департамента и отдела кадров. Часть функций уволенных работников Boeing планирует передать на аутсорсинг индийской компании Tata Consulting Services.

Майк Фридман объяснил сокращения «оптимизацией рабочих процессов внутри компании». Он отметил, что данные департаменты в Boeing со временем «стали довольном крупными», из-за чего «внутренняя работа этих структур обросла бюрократией и стала неэффективной».

Компании,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители