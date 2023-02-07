Boeing может провести массовые сокращения

Американская корпорация Boeing намерена в 2023 году сократить штат своих сотрудников на 2 тысячи человек. Об этом пишет газета The Seattle Times со ссылкой на старшего директора по коммуникациям компании Майка Фридмана.

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По его словам, под сокращение попадут сотрудники финансового департамента и отдела кадров. Часть функций уволенных работников Boeing планирует передать на аутсорсинг индийской компании Tata Consulting Services.