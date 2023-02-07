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1 час назад

За 2022 год банки выдали 150 млрд рублей в виде кэшбэка

Sostav.ru

Крупные банки, среди которых Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф банк», в 2022 году выплатили клиентам 150 млрд руб. кэшбэка. Все финансовые организации отмечают рост размеров выплат. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные банков.

За 2022 год банки выдали 150 млрд рублей в виде кэшбэка
Фото: ТАССТАСС

Больше всего клиентам вернул «Тинькофф банк» — за год банк списал 65 млрд бонусов в виде рублей, что на 70% больше, чем в 2021 году. Представитель банка отметил, что выросло и количество производителей и магазинов, которые используют финансовые программы лояльности в качестве альтернативы скидкам.

Участники основной программы лояльности Сбербанка «Сберспасибо» получили в 2022 году 60 млрд бонусов — это на 5% больше, чем годом ранее. В ВТБ за прошедший год начислили клиентам почти 20 млрд бонусов, предоставив выбор забрать их в качестве баллов или рублей.

В «Совкомбанке» клиентам списали 3,3 млрд руб., что на 38% больше, чем в 2021 году. Объём начислений розничным клиентам «Промсвязьбанка» увеличился почти на 30% год к году. В Московском кредитном банке (МКБ) объём вырос на 1,7%, при этом клиенты использовали на 13% бонусов больше, чем год назад.

Самыми популярными для списывания кэшбэка стали категории, связанные со строительством и развлечениями. В «Газпромбанке» траты на эти сегменты увеличились на 53 и 19% соответственно. В Сбербанке категория «кафе и рестораны» стала самой популярной как в 2021, так и в 2022 году. Категорию «фастфуд» и «развлечения» выбрали 32% клиентов МКБ.

К концу года предпочтения потребителей начали перемещаться к более социальным тратам: клиенты увеличили транзакционную активность по повседневным покупкам в продуктовых магазинах и аптеках. Постепенно снижался интерес к программам лояльности по начислению миль и бонусов в туристическом бизнесе. Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с тем, что в периоды кризисов граждане стараются позаботиться о себе и своем жилье.

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