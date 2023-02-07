За 2022 год банки выдали 150 млрд рублей в виде кэшбэка

Крупные банки, среди которых Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф банк», в 2022 году выплатили клиентам 150 млрд руб. кэшбэка. Все финансовые организации отмечают рост размеров выплат. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные банков.

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Больше всего клиентам вернул «Тинькофф банк» — за год банк списал 65 млрд бонусов в виде рублей, что на 70% больше, чем в 2021 году. Представитель банка отметил, что выросло и количество производителей и магазинов, которые используют финансовые программы лояльности в качестве альтернативы скидкам.

Участники основной программы лояльности Сбербанка «Сберспасибо» получили в 2022 году 60 млрд бонусов — это на 5% больше, чем годом ранее. В ВТБ за прошедший год начислили клиентам почти 20 млрд бонусов, предоставив выбор забрать их в качестве баллов или рублей.

В «Совкомбанке» клиентам списали 3,3 млрд руб., что на 38% больше, чем в 2021 году. Объём начислений розничным клиентам «Промсвязьбанка» увеличился почти на 30% год к году. В Московском кредитном банке (МКБ) объём вырос на 1,7%, при этом клиенты использовали на 13% бонусов больше, чем год назад.

Самыми популярными для списывания кэшбэка стали категории, связанные со строительством и развлечениями. В «Газпромбанке» траты на эти сегменты увеличились на 53 и 19% соответственно. В Сбербанке категория «кафе и рестораны» стала самой популярной как в 2021, так и в 2022 году. Категорию «фастфуд» и «развлечения» выбрали 32% клиентов МКБ.