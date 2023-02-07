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37 минут назад

Выездные менеджеры Сбера смогут выдавать моментальные СберКарты

Газета.Ru

Теперь выездной менеджер банка может не только оформить, но и выдать кредитные и дебетовые моментальные СберКарты, сообщает пресс-служба банка. Раньше оформить и получить их можно было только в офисах Сбера.

Выездные менеджеры Сбера смогут выдавать моментальные СберКарты
Фото: Газета.ruГазета.ru

В банке уточнили, что моментальные СберКарты — это карты с бесплатным выпуском, изготовления которых ждать не нужно. При этом расплачиваться ими можно сразу после получения.

«Сервис выездных менеджеров появился в Сбербанке во время пандемии, чтобы помочь нашим клиентам получать банковские услуги с минимальным количеством контактов. Когда коронавирус отступил, интерес к сервису сохранился. Мы постоянно работаем над ассортиментом услуг, которые предоставляют наши выездные сотрудники. Теперь клиенты Сбера могут не только оформить продукты банка, но и получить моментальную карту в удобном для себя месте и сразу начать ею пользоваться. И в 2023 году мы продолжим расширять доступность услуг нашего выездного сервиса», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

На данный момент выездным обслуживанием занимаются более двух тысяч сотрудников Сбера как в крупных, так и в небольших городах. Отмечается, что менеджер может встретится с клиентом на работе, в кафе, в торговом центре или другом удобном клиенту месте. Кроме того, сотрудник банка также может помочь с подключением других финансовых и нефинансовых продуктов и услуг Сбера.

Для того, чтобы назначить встречу с менеджером можно позвонить на номер 900 или сказать виртуальному ассистенту: «Выездной менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения времени и места встречи. Также есть возможность оформить заявку онлайн на сайте Сбера, после этого сотрудник перезвонит, чтобы договориться о встрече.

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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