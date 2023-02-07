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29 минут назад

В Wildberries объяснили платный возврат товаров

Лера Букина

Благодаря введению платы за возврат товаров на маркетплейсе Wildberries у предпринимателей есть возможность компенсировать издержки на обратную транспортировку. Такой ответ предоставили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Так, продавцы могут прибегать к установлению конкурентных цен, добавили там. В компании также пояснили, что при отказе покупателя от товара доставка продукции обратно на склад предполагается в любом случае. Следовательно, расходов избежать нельзя.

Так, продавцам нужно либо заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, либо выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей, подчеркнули в Wildberries.

Там также указали на действие программы ответственных покупок. Она позволяет покупателям, которые вернули небольшое количество вещей, не совершать оплату за обратную транспортировку на склад.

Ранее в ряде Telegram-каналов стала распространяться информация о списании маркетплейсом Wildberries денег за ошибочно доставленный или бракованный товар. Отмечалось, что это начало происходить после того, как в правила работы ретейлера внесли изменения.

Wildberries заставят отменить плату за возврат товаров

Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что продавцам или маркетплейсам при возврате некачественного товара нельзя взимать или удерживать денежные средства покупателей.

Компании,Роспотребнадзор,
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