Благодаря введению платы за возврат товаров на маркетплейсе Wildberries у предпринимателей есть возможность компенсировать издержки на обратную транспортировку. Такой ответ предоставили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Так, продавцы могут прибегать к установлению конкурентных цен, добавили там. В компании также пояснили, что при отказе покупателя от товара доставка продукции обратно на склад предполагается в любом случае. Следовательно, расходов избежать нельзя.

Так, продавцам нужно либо заложить эти расходы в стоимость товара, повысив тем самым цены для всех покупателей, либо выделить ее отдельно и поощрять ответственных покупателей, подчеркнули в Wildberries.

Там также указали на действие программы ответственных покупок. Она позволяет покупателям, которые вернули небольшое количество вещей, не совершать оплату за обратную транспортировку на склад.

Ранее в ряде Telegram-каналов стала распространяться информация о списании маркетплейсом Wildberries денег за ошибочно доставленный или бракованный товар. Отмечалось, что это начало происходить после того, как в правила работы ретейлера внесли изменения.