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1 час назад

Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России

Национальная Служба Новостейиещё 1

Производящий масло «Олейна» американский агротрейдер Bunge объявил о продаже принадлежащего ему в России бизнеса по производству растительных масел, сообщает пресс-служба компании.

Производитель масла "Олейна" закрыл сделку по продаже бизнеса в России
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

В сообщении говорится, что производство и продажа продукции на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области будет продолжено, но под контролем нового собственника.

«Все реквизиты ООО «Бунге СНГ» (ОГРН, ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, номер телефона) остались без изменений», - указали в компании.

В пресс-службе добавили, что название производителя в ближайшее время будет изменено, соответствующая информация будет размещена на сайте.

Ранее немецкий производитель бытовой химии Henkel приступил к процессу продажи своего российского бизнеса, планирует завершить его в короткие сроки, сообщает RT.

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