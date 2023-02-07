Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России

Американский агротрейдер Bunge продал принадлежащий ему бизнес по производству растительных масел в России. Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

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В пресс-службе подчеркнули, что «Bunge завершило сделку по продаже своего бизнеса в России».

Уточняется, что с 3 февраля 2023 года компания «Бунге СНГ» продолжит производство растительных масел «Олейна», Ideal, «Масленица», Primoliva на расположенном в Воронежской области заводе под руководством нового собственника.

Имя нового владельца не называется.

Bunge планировало передать российский бизнес контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ванецяну, сообщает агентство Business Wire.