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1 час назад

"Ъ": алкогольные компании из России начали искать замену виски и джину

Газета.Ru

Российские производители крепкого алкоголя начали искать замену известным маркам виски и джина, произведенным в западных странах. Поиск альтернативных поставщиков сырья ведется у условиях международных санкций и политики так называемого импортозамещения, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующие заявления участников внутреннего рынка.

"Ъ": алкогольные компании из России начали искать замену виски и джину
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сокращение импорта спиртного, поставляемого на российский рынок преимущественно их западных стран, произошло после обострения конфликта на Украине. Теперь местные компании активно расширяют ассортимент продукции, сырье для которой поставляется из альтернативных источников.

По данным аналитиков компании NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров, уточняется в статье. "Крупный производитель водки Тульский винокуренный завод 1911 запускает производство рома из выдержанных дистиллятов, поставляемых из Доминиканской Республики.

Напиток будет разливаться под брендами Cristoforo и John Silver В Алкогольной сибирской группе планируют в этом году выпустить свой ром из импортных карибских спиртов. В ГК "Руст" говорят, что ведут переговоры с несколькими поставщиками рома из стран Карибского бассейна", - говорится в материале. 6 февраля издание РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщило, что Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% по сравнению с годом ранее.

Это произошло вопреки действию международных санкций против Москвы. Всего за прошлый год Россия завезла из-за границы 405,1 млн литров вина, включая тихие, игристые и крепленые разновидности данного алкоголя.

Компании,ФТС России,
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