Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
21 минуту назад

Алкогольные компании из РФ занялись поисками замены виски и джину

Лера Букина

Российские производители крепкого алкоголя пытаются найти альтернативу популярным брендам виски и джина. Об этом сообщает «Коммерсант».

"Ъ": алкогольные компании из России начали искать замену виски и джину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изданию стало известно о запуске крупным производителем производства рома из выдержанных дистиллятов, которые поставляются из Доминиканской Республики. Речь идет о Тульском винокуренном заводе 1911.

Ром будут разливать под марками Cristoforo и John Silver. Покупателям будут доступны белый, золотой и темный ром выдержкой от года до четырех лет, а также напиток на основе рома и кокоса с крепостью 21 процент.

В планах у компании – выпуск в текущем году одного миллиона литров рома. Розничная цена за бутылку 0,5 литра составит 650–850 рублей.

С января по сентябрь 2022 года в России зарегистрировали 36 новых отечественных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров, следует из данных NielsenIQ.

Собеседники издания сообщили о высокой конкуренции в ряде сегментов.

Ранее сообщалось, что данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют об увеличении Россией импорта вина из зарубежных стран в прошлом году в условиях санкций. Показатель к предыдущему году вырос на 10%. Отмечалось, что суммарно России удалось ввести 405,1 млн литров тихого, игристого и крепленого вина.

Наибольший объем импортировали из Италии (134,11 млн литров), что демонстрирует рост на 19%. Также большое число вин привезли из Испании и Грузии. Увеличение показателя из первой страны оценивается в 11% (65,97 млн литров), из второй – в 26% (58,68 млн литров).

Компании,ФТС России,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители