"Ъ": алкогольные компании из России начали искать замену виски и джину

Российские производители крепкого алкоголя пытаются найти альтернативу популярным брендам виски и джина. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Изданию стало известно о запуске крупным производителем производства рома из выдержанных дистиллятов, которые поставляются из Доминиканской Республики. Речь идет о Тульском винокуренном заводе 1911.

Ром будут разливать под марками Cristoforo и John Silver. Покупателям будут доступны белый, золотой и темный ром выдержкой от года до четырех лет, а также напиток на основе рома и кокоса с крепостью 21 процент.

В планах у компании – выпуск в текущем году одного миллиона литров рома. Розничная цена за бутылку 0,5 литра составит 650–850 рублей.

С января по сентябрь 2022 года в России зарегистрировали 36 новых отечественных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров, следует из данных NielsenIQ.

Собеседники издания сообщили о высокой конкуренции в ряде сегментов.

Ранее сообщалось, что данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют об увеличении Россией импорта вина из зарубежных стран в прошлом году в условиях санкций. Показатель к предыдущему году вырос на 10%. Отмечалось, что суммарно России удалось ввести 405,1 млн литров тихого, игристого и крепленого вина.