Zoom объявил о сокращении 1300 сотрудников

Сервис видеоконференций Zoom объявил о планах по сокращению штата своих сотрудников на 15%, сообщила во вторник пресс-служба компании Zoom Video Communications на своем сайте.

"Мы приняли тяжелое, однако необходимое решение о сокращении нашей команды примерно на 15% и прощаемся с порядка 1,3 тыс. трудолюбивых, талантливых коллег", - приводятся в сообщении слова главы компании Эрика Юаня.

Основатель и руководитель компании объяснил, что эта меры связаны с текущей неопределенностью в мировой экономике, и добавил, что несет ответственность за вынужденные увольнения, поэтому сокращает свою зарплату на 98%, а также отказывается от годовой премии. Оклад руководителей высшего звена будет сокращен на 20%, компания также откажется от выплаты им годовых премий.

За последний год котировки Zoom Video Communications на электронной бирже Nasdaq упали со $142 до $84 за акцию.

Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs уже приступил к одному из крупнейших раундов сокращения 3,2 тыс. рабочих мест. Корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.