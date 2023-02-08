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1 час назад

Zoom объявил о сокращении штата своих сотрудников на 15%

ТАСС

Сервис видеоконференций Zoom объявил о планах по сокращению штата своих сотрудников на 15%, сообщила во вторник пресс-служба компании Zoom Video Communications на своем сайте.

Zoom объявил о сокращении 1300 сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы приняли тяжелое, однако необходимое решение о сокращении нашей команды примерно на 15% и прощаемся с порядка 1,3 тыс. трудолюбивых, талантливых коллег", - приводятся в сообщении слова главы компании Эрика Юаня.

Основатель и руководитель компании объяснил, что эта меры связаны с текущей неопределенностью в мировой экономике, и добавил, что несет ответственность за вынужденные увольнения, поэтому сокращает свою зарплату на 98%, а также отказывается от годовой премии. Оклад руководителей высшего звена будет сокращен на 20%, компания также откажется от выплаты им годовых премий.

За последний год котировки Zoom Video Communications на электронной бирже Nasdaq упали со $142 до $84 за акцию.

Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, около 20% американских компаний могут сократить штат сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Американский банк Goldman Sachs уже приступил к одному из крупнейших раундов сокращения 3,2 тыс. рабочих мест. Корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала оценки, согласно которым США в следующие 12 месяцев столкнутся с рецессией и ростом безработицы.

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