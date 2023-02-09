В России резко сократилось производство бытовой техники

«Производство бытовой техники в России резко сократилось: если в 2021 году динамика была позитивной — плюс 12%, то в 2022 году изготовление упало на 40%. Падение в отрасли обусловлено тем, что иностранные бренды, которые расположили свои заводы в России, остановили работу. Кроме того, у компаний возникли проблемы с поставкой зарубежных комплектующих — это ограничило возможность изготавливать новые товары», — говорится в материале.