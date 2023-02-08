Нацбанк Украины отнес банк Тарико к категории неплатежеспособных

Национальный банк Украины (НБУ) отнес АО "Форвард банк", конечным бенефициарным собственником которого является российский бизнесмен Рустам Тарико, к категории неплатежеспособных. Об этом в среду сообщила пресс-служба НБУ.
"Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "Форвард банк" в категорию неплатежеспособных", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Утверждается, что такое решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его к категории проблемных, "а также учитывая дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния этого банка при отсутствии действенных мер по его улучшению и невозможности и недостаточности запланированной АО "Форвард банк" капитализации".
По утверждению пресс-службы, 24 ноября 2022 года НБУ приняло решение отнести "Форвард банк" в категорию проблемных в связи с осуществлением им "рисковой деятельности по признаку недостаточности доходов банка", после чего "финансовое состояние ["Форвард банка"] существенно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив его улучшения", что "представляет угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка".
НБУ сообщает, что каждый вкладчик "Форвард банка" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка. Решение правления НБУ в отношении "Форвард банка" принято 7 февраля.
Пресс-служба НБУ указывает, что конечным бенефициарным собственником АО "Форвард банк" является гражданин России Рустам Тарико, в отношении которого в октябре 2022 года в соответствии с указом президента Украины введены персональные санкции.
Летом 2022 года украинские СМИ сообщали, что на активы "Форвард банка" определением суда от 15 июня 2022 года был наложен арест, но в начале июля в банке опровергли эту информацию. 25 июля украинское издание "Финбаланс" сообщило, что Шевченковский районный суд Киева вынес постановление о передаче 100% акций банка государству в связи с тем, что, согласно выводам Службы безопасности Украины, руководство банком "фактически осуществляется гражданами РФ".
По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2022 активы "Форвард банка", который принадлежит российскому банку "Русский стандарт", составляли 2,31 млрд гривен (около $75 млн), объем вкладов физлиц - 1,73 млрд гривен (около $47 млн).
В марте этого года президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Стоимость арестованных после этого и национализированных активов российских собственников составила сотни миллионов долларов.