Нацбанк Украины отнес банк Тарико к категории неплатежеспособных

Национальный банк Украины (НБУ) отнес АО "Форвард банк", конечным бенефициарным собственником которого является российский бизнесмен Рустам Тарико, к категории неплатежеспособных. Об этом в среду сообщила пресс-служба НБУ.

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"Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "Форвард банк" в категорию неплатежеспособных", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

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Утверждается, что такое решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его к категории проблемных, "а также учитывая дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния этого банка при отсутствии действенных мер по его улучшению и невозможности и недостаточности запланированной АО "Форвард банк" капитализации".

По утверждению пресс-службы, 24 ноября 2022 года НБУ приняло решение отнести "Форвард банк" в категорию проблемных в связи с осуществлением им "рисковой деятельности по признаку недостаточности доходов банка", после чего "финансовое состояние ["Форвард банка"] существенно ухудшилось, падение капитала продолжилось без перспектив его улучшения", что "представляет угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка".

НБУ сообщает, что каждый вкладчик "Форвард банка" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка. Решение правления НБУ в отношении "Форвард банка" принято 7 февраля.

Пресс-служба НБУ указывает, что конечным бенефициарным собственником АО "Форвард банк" является гражданин России Рустам Тарико, в отношении которого в октябре 2022 года в соответствии с указом президента Украины введены персональные санкции.

Изъятие российских активов

Летом 2022 года украинские СМИ сообщали, что на активы "Форвард банка" определением суда от 15 июня 2022 года был наложен арест, но в начале июля в банке опровергли эту информацию. 25 июля украинское издание "Финбаланс" сообщило, что Шевченковский районный суд Киева вынес постановление о передаче 100% акций банка государству в связи с тем, что, согласно выводам Службы безопасности Украины, руководство банком "фактически осуществляется гражданами РФ".

По данным Национального банка Украины, на 1 июня 2022 активы "Форвард банка", который принадлежит российскому банку "Русский стандарт", составляли 2,31 млрд гривен (около $75 млн), объем вкладов физлиц - 1,73 млрд гривен (около $47 млн).