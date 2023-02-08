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55 минут назад

Китайский бренд Machenike отказался от планов по развитию в России

Газета.Ru

Китайский производитель Machenike, который принадлежит Haier, отказался от планов по созданию в России официального представительства, сервисного центра и от прямых поставок своей электроники в связи с планами провести первичное размещение акций на фондовой бирже в США. Об этом со ссылкой на источники пишет Forbes.

Китайский бренд Machenike отказался от планов по развитию в России
Фото: MachenikeMachenike

При этом, как отмечает один из источников издания, решение Machenike «вряд ли повлияет» на доступность устройств бренда на российском рынке. Вероятно, поставки продолжатся силами дистрибьюторов.

Вместе с планами по выходу на американскую биржу еще одной из возможных причин называют переоценку собственных перспектив от присутствия в России. Якобы Machenike зашел на российский рынок в удачный момент: старые товарные запасы ноутбуков заканчивались, а параллельный импорт еще не был освоен в полной мере.

Отмечается, что материнская компания Haier не заявляла о намерении уйти с российского рынка. Вместо этого компания и вовсе объявила о строительстве своего четвертого завода в России.

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