Китайский бренд Machenike отказался от планов по развитию в России

Китайский производитель Machenike, который принадлежит Haier, отказался от планов по созданию в России официального представительства, сервисного центра и от прямых поставок своей электроники в связи с планами провести первичное размещение акций на фондовой бирже в США. Об этом со ссылкой на источники пишет Forbes.

Фото: Machenike Machenike

При этом, как отмечает один из источников издания, решение Machenike «вряд ли повлияет» на доступность устройств бренда на российском рынке. Вероятно, поставки продолжатся силами дистрибьюторов.

Вместе с планами по выходу на американскую биржу еще одной из возможных причин называют переоценку собственных перспектив от присутствия в России. Якобы Machenike зашел на российский рынок в удачный момент: старые товарные запасы ноутбуков заканчивались, а параллельный импорт еще не был освоен в полной мере.