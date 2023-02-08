Китайский бренд Machenike отказался от планов по развитию в России

Китайский производитель Machenike, который принадлежит Haier, отказался от планов по созданию в России официального представительства, сервисного центра и от прямых поставок своей электроники в связи с планами провести первичное размещение акций на фондовой бирже в США. Об этом со ссылкой на источники пишет Forbes.
При этом, как отмечает один из источников издания, решение Machenike «вряд ли повлияет» на доступность устройств бренда на российском рынке. Вероятно, поставки продолжатся силами дистрибьюторов.
Вместе с планами по выходу на американскую биржу еще одной из возможных причин называют переоценку собственных перспектив от присутствия в России. Якобы Machenike зашел на российский рынок в удачный момент: старые товарные запасы ноутбуков заканчивались, а параллельный импорт еще не был освоен в полной мере.
Отмечается, что материнская компания Haier не заявляла о намерении уйти с российского рынка. Вместо этого компания и вовсе объявила о строительстве своего четвертого завода в России.