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30 минут назад

FT: МТС Банк получил лицензию регулятора на работу в ОАЭ

ТАСС

Российский МТС Банк получил лицензию регулятора на осуществление банковских операций в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в среду сообщила газета "Файнэншл таймс".

Российский банк получил лицензию на работу в ОАЭ
Фото: UnsplashUnsplash

Как следует из опубликованного на сайте Центрального банка ОАЭ реестра кредитных организаций, МТС Банк получил лицензию 1 января 2023 года. Он стал первым иностранным банком за последние несколько лет, которому удалось получить лицензию в ОАЭ.

Издание отмечает, что решение регулятора выдать лицензию российскому банку, на который не распространяются санкции западных стран, позволит удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны россиян, переехавших в ОАЭ после начала специальной военной операции на Украине. Многие из них, как пишет "Файнэншл таймс", жаловались на трудности с открытием банковских счетов, особенно корпоративных, в тех кредитных организациях, которые уже работают в стране. По словам одного из собеседников издания, который знаком с деятельностью банка, лицензия облегчит россиянам доступ к банковским счетам и позволит создать дополнительный канал поступления денег в ОАЭ.

"Файнэншл таймс" отмечает, что США и страны Евросоюза обеспокоены взаимодействием ОАЭ и России в финансовом секторе. По данным издания, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон поднял вопрос о лицензии российского банка во время визита в Абу-Даби на прошлой неделе.

До недавнего времени в ОАЭ работал Сбербанк. 26 декабря 2022 года первый заместитель председателя правления "Сбера" Александр Ведяхин заявил, что из-за западных санкций банк вынужден закрыть свой офис в стране.

Компании,Александр Ведяхин,Брайан Нельсон,МТС-Банк,Сбербанк России,ЕС,
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