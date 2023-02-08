Аномальный рост трат российского бизнеса в 2022 году объяснили

В 2022 году российский бизнес нарастил инвестиции в основной капитал на 6 процентов вопреки прогнозам о сокращении до 20 процентов, подсчитал Bloomberg. Тем не менее в 2023 году агентство ожидает сокращения трат компаний на 5 процентов.

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Bloomberg оценил, что рост инвестиций бизнеса в прошлом году был беспрецедентным на фоне предыдущих экономических кризисов в России в XX веке — в эти периоды снижение инвестиций было существенно интенсивнее спада ВВП. Аномалия 2022 года связана с тем, что российским компаниям пришлось потратиться на замену иностранного оборудования и программного обеспечения, а также на создание новых цепочек поставок для выхода на альтернативные рынки.

Экономист «Финама» Ольга Беленькая считает, что снижение корпоративных доходов и санкционное давление усугубят экономическую неопределенность и тенденция к росту инвестиций исчезнет. По ее прогнозу, эти факторы могут привести к резкому сокращению вложений, хотя и меньшему по масштабу, чем ожидалось в 2022 году. Инвестиции, исходящие от правительства и госкорпораций, могут дополнительно увеличиться, но инвестиции частного сектора сократятся, заключила эксперт.

Экономист Александр Исаков согласен, что обычно во время экономического спада больше всего страдают частные инвестиции, и в этом году сложилась нестандартная ситуация, но она сойдет на нет в 2023 году на фоне высокой неопределенности и рисков для бизнеса.