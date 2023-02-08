В топ-менеджменте территориальных банков Сбера произошли изменения

В топ-менеджменте территориальных банков Сбера — Среднерусском и Юго-Западном — произошли изменения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Председателем Среднерусского банка ПАО Сбербанк будет назначен Евгений Титов, который является частью команды Сбера с 1993 года. С 2011 по 2017 год Титов руководил Дальневосточным банком, с 2017 года возглавлял Юго-Западный банк. За это время объем операционной прибыли Юго-Западного банка вырос в 2,5 раза. Кредитный портфель физлиц вырос в 3 раза, так же — трехкратно — вырос объем привлеченных средств юридических лиц.

Председателем Юго-Западного банка будет назначен Анатолий Песенников — он пришел в команду более 25 лет назад, возглавлял Тверское и Краснодарское отделения, а в 2015 году был назначен председателем Байкальского банка. С 2017 года Пасенников занимал должность заместителя председателя, директора Головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу.

С новыми назначениями Титов и Пасенникова поздравил председатель правления Сбербанка Герман Греф.